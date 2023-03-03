  • 22°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播TVB】TVB「大台小股東大聯盟」聲稱已獲逾5%股東支持開EGM　3月中旬公布有關安排

股市 13:53 2023/03/03

分享：

分享：

「大台小股東大聯盟」聲稱已獲逾5%股東支持開EGM　3月中旬將公布有關安排

由電視廣播TVB （00511） 小股東組成的「大台小股東大聯盟」上月發公開信力數TVB過去8年的7大過失，隨後TVB亦反撃，但由於持股未及召開特別股東大會（EGM）門檻，便無下文。不過，據「大台小股東大聯盟」最新貼文表示，大聯盟已經聯絡幾名TVB主要股東，並且已經獲得超過5%的TVB股東支持。這意味可以提出召開特別股東大會。

TVB小股東大聯盟表示，近日收到很多TVB小股東的電郵查詢，希望知道如何可以加入大聯盟及其他有關召開股東特別大會事宜，並期望知道大聯盟下一步行動及拯救 TVB 及小股東的具體方案。

因此，大聯盟宣布將會在公布有關召開股東特別大會事宜之時，一并公開其他有關資料，同時亦會安排顧問公司回答股東的問題，呼籲股東暫時耐心等候，大聯盟會在3月中旬的時候對外公布有關安排。

另外，大聯盟澄清近日有關TVB股價的波動跟大聯盟無關，也不會作回應。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【電視廣播TVB】電視廣播股價急升兩成、創半年高　與淘寶合作電商直播

【電視廣播TVB】TVB反擊小股東聯盟：擁「埋堆堆」實控權及相應經濟利益　堅決否認只為個別股東利益經營

【電視廣播TVB】TVB斥1元收購黎瑞剛內地電視IP管理公司21%投票權　「把握內地商機、緊密整合業務」

港股 TVB 電視廣播（00511）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐：去年第四季海外信用卡消費升5成　整體下半年消費錄雙位數升幅

下一篇文章

【中國經濟】人行劉國強：適時適度調整貨幣政策　不會大水漫灌、大收大放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
【美股期貨】道指期貨回軟跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【港股市況】兩會前「中字頭」股向好　電視廣播升逾兩成　恒指升約200點（不斷更新）
【港股市況】兩會前「中字頭」股向好　電視廣播升逾兩成　恒指升約200點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款