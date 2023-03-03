【電視廣播TVB】TVB「大台小股東大聯盟」聲稱已獲逾5%股東支持開EGM　3月中旬公布有關安排

▲ 「大台小股東大聯盟」聲稱已獲逾5%股東支持開EGM 3月中旬將公布有關安排

由電視廣播TVB （00511） 小股東組成的「大台小股東大聯盟」上月發公開信力數TVB過去8年的7大過失，隨後TVB亦反撃，但由於持股未及召開特別股東大會（EGM）門檻，便無下文。不過，據「大台小股東大聯盟」最新貼文表示，大聯盟已經聯絡幾名TVB主要股東，並且已經獲得超過5%的TVB股東支持。這意味可以提出召開特別股東大會。

TVB小股東大聯盟表示，近日收到很多TVB小股東的電郵查詢，希望知道如何可以加入大聯盟及其他有關召開股東特別大會事宜，並期望知道大聯盟下一步行動及拯救 TVB 及小股東的具體方案。

因此，大聯盟宣布將會在公布有關召開股東特別大會事宜之時，一并公開其他有關資料，同時亦會安排顧問公司回答股東的問題，呼籲股東暫時耐心等候，大聯盟會在3月中旬的時候對外公布有關安排。

另外，大聯盟澄清近日有關TVB股價的波動跟大聯盟無關，也不會作回應。

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