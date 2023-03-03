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【中國經濟】人行劉國強：適時適度調整貨幣政策　不會大水漫灌、大收大放

股市 13:23 2023/03/03

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人行劉國強：適時適度調整貨幣政策　不會大水漫灌、大收大放

人民銀行副行長劉國強表示，今年在貨幣政策的總體取向上，人行將精準有力實施好穩健的貨幣政策，具體貨幣政策工具的使用要綜合考慮、相機抉擇。目前看國內經濟好轉是肯定，但也存在不確定因素，下一步人民銀行將加強調研，統籌經濟發展和物價穩定，根據經濟形勢變化適時適度調整貨幣政策，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不「大水漫灌」、不「大收大放」。

劉國強指，央行非常重視物價問題，判斷今年通脹水平總體保持溫和是主基調，短期看通脹壓力是可控的，當前中國經濟處於恢復發展過程，有效需求不足仍然是主要矛盾，供給端充足，居民通脹預期平穩。

另外，他指，今年以來住戶存款依然保持較快增長的慣性，住戶存款增加主要受居民消費投資放緩、流動性偏好上升等影響。隨宏觀經濟好轉，居民消費投資信心都將增強，居民儲蓄將回歸常態。此外，隨疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期積累的預防性儲蓄有望逐步釋放成消費需求，居民投資也將逐步回到正常水平。

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編輯：袁諾曦

通脹 中國人民銀行 經濟
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