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南韓擬解除所有防疫措施 往返中國航班將恢復疫前水平

環球社會熱點 13:37 2023/03/03

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南韓中央災難安全對策本部第一次次長曹圭鴻周五（3日）表示，政府一直根據疫情和醫療系統承載能力，不斷加快恢復正常生活的速度。他指南韓討論解除餘下所有防疫措施，包括下調新冠機警報和傳染病級別、取消確診者7日隔離及公共交通工具等場所口罩令。

英前官員爆新冠疫情初期 政府曾考慮撲殺所有寵物貓 【下一頁】

曹圭鴻表示，南韓當日新冠確診病例已連續9周錄得下降，病床使用率亦降至11.5%。他指當地醫療資源充足，將會縮減目前3,900張新冠床位至逾1,000張。他強調，即使每日確認人數達4萬，當地醫療資源亦能滿足需求。

南韓國土交通部同日表示，已和中國政府就兩國往來航班恢復至疫情前水平達成協議。兩國航空公司從當日起，將恢復至每周608班次的往常航班額度。由於中國山東省和海南省屬於航空自由化區域，各家航空公司可在情況允許下自主增加航班。

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據悉，各航空公司將根據旅客出行需求和機場條件，月內將航班量增至每周200班以上，並分階段恢復航班，預料本月將增飛仁川往來中國多地等地航班。其中釜山航空已於周三（1日），復飛釜山至延吉的航班。

新冠疫情爆發後，南韓和中國的航班數目從2019年的每周逾1,100班，大減至目前的62班。

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責任編輯：李俊儀

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