【泰加清盤】泰加保險獲主要股東饋贈阿聯酋保險公司　稱是困難時刻給予巨大和及時的支持

▲ 泰加保險獲前主席饋贈阿聯酋保險公司 稱是困難時刻給予巨大和及時的支持

此前已遭頒令清盤的泰加保險 （06161） 公布，獲公司前主席兼主要股東吳宇饋贈一間阿聯酋保險公司的全部所有權，協助公司擴展至海外保險市場，從而幫助公司渡過難關。

該阿聯酋保險公司於2022年7月在阿聯酋沙迦自貿區成立，並獲許可從事一系列保險活動，包括人壽保險、非人壽保險、再保險、風險及損害評估以及保險代理及經紀，目前並無開展任業務。據截至去年底，該阿聯酋保險公司的資產淨值為4萬阿聯迪拉姆（相當於約8.4萬港元）。

泰加保險董事會形容，吳宇在公司困難時刻給予巨大、及時的支持，並認為注入新業務是集團在海外保險市場建立地位的第一步。此外，注入新業務符合集團追求全球業務多元化的策略，並將提升股東的可持續性及長期回報。

公司又指，由於注入新業務是以饋贈方式進行，故不會對集團造成任何財務負擔。另外，董事會認為，注入新業務將與有關政府舉措相呼應， 可為香港與中東國家在保險業的進一步深入合作舖路。

泰加保險仍在停牌。

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編輯：袁諾曦