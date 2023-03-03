【英國王室】哈利自傳批一人成導火線 查理斯終爆發落「驅逐令」

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）被要求清空在英國的住所後，有當地媒體指出，因為哈里在自傳中批評繼母﹑王后卡米拉（Camilla, Queen Consort），才遭英王查理斯（Charles III）下達「驅逐令」。

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消息人士透露，查理斯不滿哈里在自傳中對卡米拉各種指控，包括聲稱是卡米拉向傳媒爆料王室故事等。書中哈里更表示，曾擔心卡米拉會成為「惡毒的繼母」（wicked stepmother）。

據悉，查理斯知悉自傳內容後立即決定，要求哈里梅根夫婦在1月11日清空浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），僅在哈里自傳《Spare》出版1日後。

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消息人士指出，哈里指控卡米拉「處心積慮」謀求下嫁查理斯成為「最後一根稻草」。查理斯被指認為哈里的指控完全不尊重自己，明知卡米拉是紅線，行為已「超過底線」。

王室內部人士表示，自傳內容最終導致哈里與父親與兄長﹑王儲威廉（Prince William）的關係達至「不可修補」（irreparable）的境地。

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責任編輯：吳漢培