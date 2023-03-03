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【HSBC滙豐】滙豐：去年第四季海外信用卡消費升5成　整體下半年消費錄雙位數升幅

股市 14:07 2023/03/03

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【HSBC滙豐】滙豐：去年第四季海外信用卡消費升5成　整體下半年消費錄雙位數升幅

隨港人恢復外遊，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，去年第四季海外信用卡消費增長5成，網上消費按年升3成，整體下半年消費按年錄得雙位數升幅。她對未來消費感樂觀，料今年旅遊消費將保持上升趨勢。提及本地零售前景，甘家儀認爲，口罩令取消後，市民安心外出消費，消費更活躍。

滙豐推新功能「獎賞錢e-Shop」

另外，滙豐與長和 （00001） 屈臣氏集國旗下易賞錢合作，於滙豐應用程式Reward+推出首個「獎賞錢e-Shop」合作商戶專頁，滙豐白金Visa卡持卡人可於Reward+以「獎賞錢」選購百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的精選商品。

滙豐與易賞錢去年3月開始推出獎賞計劃，甘家儀表示，目前逾10萬名持卡人將信用卡綁定到「易賞錢」應用程式，同時持卡人去年下半年在百佳，屈臣氏及豐澤的平均消費額亦比前年同期上升逾4成。她續稱，自推出客戶獎賞計劃以來，滙豐白金Visa卡的千禧世代新客戶比去年同期增加逾1倍。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，易賞錢在過去一年已向逾10萬名擁有滙豐白金Visa卡的會員送上2億積分。

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