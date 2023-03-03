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【iPhone顏色】iPhone顏色統計　彩色iPhone用家人數超預期

科技 15:06 2023/03/03

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報告指出，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的用家有42%使用暗紫色手機，以及有24%使用金色手機。意味着有三分二人選用彩色機身。

蘋果（Apple）近年推出iPhone不只著重強化其功能，同時外觀和顏色亦推陳出新，讓用戶有更多元化的選擇。產品工程研究組織CIRP近日發表報告，公開了在iPhone系列中最受歡迎的顏色。

CIRP在研究中訪問iPhone用戶所選擇的手機顏色，並發現整體來說，大部分人仍舊選用最傳統的黑或灰色，以及白色。但彩色機身亦有其巿場。數據顯示，有幾款型號的iPhone其彩色機身使用率較高，且為最普遍選擇。

報告指出，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的用家有42%使用暗紫色手機，以及有24%使用金色手機。意味着有三分二人選用彩色機身。而iPhone 14 Plus則有27%用家使用藍色手機，22%用家使用金色手機，14%使用紅色手機。即約有63%用家選用彩色機身。

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CIRP指研究結果頗為驚喜，該組織沒有預料到iPhone 14系列的暗紫色會如此受歡迎，因為用家都希望能長期使用手機，理應會選擇較保守的顏色。組織認為Apple大力宣傳暗紫色iPhone 14系列對用家的選擇亦有影響。

責任編輯：歐朗欣

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