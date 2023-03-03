【美國加息】駿利亨德森：市場對利率持續高企的預期已轉弱　成長型科技股價值重估已完成

市場對美國聯儲局最終利率水平意見分歧，駿利亨德森投資組合經理（環球科技）Richard Clode表示，隨美國聯儲局遲來的大規模加息及持續放緩的經濟，認為市場對利率持續高企的預期已經轉弱，成長型科技股價值重估已經完成，相信市場將迎來更合理的盈利預期及估值，而科技持續向好的趨勢，將為科技板塊帶來更樂觀的前景，預期新的牛市周期將有利具盈利科技公司的未來發展，並將接捧FAANG等公司成為新的行業領導者。

市場普遍認為，科技在推動低碳經濟佔有重要作用。Clode稱，科技有助解決問題，而利用科技推動可持續發展的潛力更日益顯著，舉例指，目前碳市場仍處於起步階段，質素及信譽均有待改善，但透過科技收集及分析數據，可有助提高其透明度，並加強碳市場數據的完整性和用處。

Clode指，市場必須改變對氣候變化風險的思考方式，而南半球在可持續發展方面可謂充滿機遇，同時該行亦看到一些與非再生能源相關的氣候緩解、適應和高抗逆力技術的發展前景，這些技術與太陽能或風能不同，它們尚未達至量產規模，且風險較低，故此市場需要發掘新科技以超越傳統技術。

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編輯：陳韻妍