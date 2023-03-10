▲ 【沽空報告】中通快遞遭沽空機構Grizzly Research狙擊 中通快遞：將展開獨立調查

中通快遞 （02057） 遭 沽空機構Grizzly Research狙擊，指責公司 財務造假，認為股價 至少有50%的下行空間。 中通快遞上周五（3日）發布公告反駁指，該報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋，集團其後於周五（10日）表示，基於公司管理層建議，為保護股東權益，旗下審計會員會審閱指控後，決定聘請獨立專業顧問，包括國際律師及法務會計師事務所，協助作獨立調查。

中通快遞周五（10日），半日跌2%，報193.7元。

中通快遞回應指，該報告缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對公司公開文件的全面解讀。公司董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。公司將按照美國證券交易委員會、紐約證券交易所及香港聯合交易所有限公司的適用規則及條例要求適時作出進一步的披露。

Grizzly Research斥中通快遞誇大利潤率

美國沽空機構Grizzly Research發布以《中通快遞：中國「一流」物流企業實為「作秀」；我們認為其財務數據是假的，內部人士在從公司偷竊》為題的沽空報告，認為中通快遞可能只是因為偽造財務報表數據，才有表面看來遠高於同行的利潤。沽空報告提到，中通是競爭激烈的中國物流市場的龍頭企業之一，雖然整個行業已標準化，但中通的毛利率是行業平均兩倍以上，認為中通明顯較高的毛利率或是財務報表造假而成。

考慮到中通人為誇大的利潤率，並採用倍數估值調整估算，報告認為，中通目前的美股交易價遠高於公允價值，至少有50%的下行空間。

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編輯：姚卓然