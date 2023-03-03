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英MI5被指錯過情報 致曼徹斯特遭恐襲

環球社會熱點 12:07 2023/03/03

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英國2017年的曼徹斯特體育館恐襲（Manchester Arena attack）周四（2日）公布調查報告，直言情報機關軍情五處（MI5）錯過機會，阻止恐襲發生，最終導致22人喪生。

英國女童瑪德琳失蹤16年 波蘭女子有相似特徵求驗DNA 【下一頁】

調查報告指出，當時有兩項資料顯示，安全部門曾評估恐襲兇徒阿貝迪（Salman Abedi），惟其時未把對方行為介定為恐怖主義相關。

一名官員承認，曾考慮把阿貝迪相關情報列為國家安全疑慮，但當時未有即時提出及討論，亦未在評估當日撰寫報告。

英「監警會」調查招聘申請 指數百警員根本不應獲錄取 【下一頁】

委員會主席桑德斯（John Saunders）指出，其時情報應該能讓當局追蹤阿貝迪，並跟隨對方發現存放爆炸品的車輛。桑德斯稱延後報告導致錯失時機，未能及時調查潛在重要情報，直指事件原可避免。

桑德斯指如MI5若有對情報採取行動，理應能夠早在事發前4日，於曼徹斯特機場攔截由敘利亞回英的阿貝迪。

MI5處長麥卡勒姆（Ken McCallum）對事件表示遺憾，為當局未能阻止恐襲表不「極度抱歉」。他稱蒐集隱蔽情報十分困難，如果當日及時把握機會，恐襲受害者的損失及創傷或能避免。

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責任編輯：吳漢培

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