【中國經濟】人行易綱：將推動《金融穩定法》出台　做好平台企業金融服務整改

▲ 【中國經濟】人行易綱：降準「吐出」長期流動性支持實體經濟 仍是有效方式

人民銀行行長易綱表示，《金融穩定法》已經通過全國人大的第一次審議，人民銀行將推動《金融穩定法》出台，依法將各類金融活動全部納入監管；善始善終做好平台企業金融服務整改，加強常態化監管，支持平台企業健康規範發展。

他續指，中國的金融業運行是穩健，整個金融風險是收斂的，總體風險是可控的。中國銀行業資產佔金融業的90%以上，下一步，人民銀行將會同其他金融管理部門一道，加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，推動重點領域金融風險的處置，對非法金融活動保持高壓，壓實各方風險處置的責任，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

目前中國實際利率水平比較合適

他又指，目前中國貨幣政策的主要變量水平是比較合適，實際利率水平是比較合適。對於降準，2018年以來中國央行實施14次降準，平均法定存款準備金率從15%左右降到不到8%，用降準的辦法「吐出」長期流動性來支持實體經濟，還是一種有效方式，使得流動性處在合理均衡水平上。

對於人民幣，易綱指，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好處的。

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編輯：袁諾曦