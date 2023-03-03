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【券商點睇】去年第四季收入增速超預期 ASM太平洋業績修復未完

股樓投資 11:47 2023/03/03

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光大證券發表報告指，ASM太平洋（00522）去年第四季收入5.53億美元，按季下滑4.8%，但超出此前指引區間4.55億至5.25億美元的上限，主要得益於公司SMT業務在汽車和工業上的優勢，期內的收入為3.13億美元，按季增長4.3%，主要受到汽車和工業應用方面的需求推動。另公司毛利率亦由上一季的40.9%提升至41.4%。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

在下游需求疲軟的背景下，客戶擴產更加謹慎，去年第四季公司整體業務新增訂單3.98億美元，按季下滑14%，其中半導體業務訂單減少24%，主要由於傳統封裝業務面臨周期性回落；SMT業務新增訂單下滑7%，表現優於半導體業務，主要是受到工業和汽車業務的驅動，SMT業務中來自工業和汽車應用的收入佔比超過了50%。公司指引今年第一季的收入區間4.55億至5.25億美元，對應上季將回落介乎5%至18%。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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短期來看，由於消費者、通訊及電腦終端市場的需求仍然疲軟，光大預計公司業績仍然承壓，目前主要由先進封裝、汽車和工業相關業務驅動，三項業務共佔2022年公司新增訂單總額約60%。公司預計今年第一季新增訂單較上季提升10%至20%，主要是由於季節性因素影響，而公司後期訂單的持續修復取決於手機、PC等領域的需求回升。伴隨下游去庫存結束和需求改善，公司認為半導體行業將於下半年開始復甦，公司半導體業務有望從低點反彈，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛

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