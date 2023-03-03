【太空專用AI】日本東北大學夥科技公司　共同開發新一代節能AI

人工智能生成內容（AIGC）技術發展加速，AI繪圖、AI作曲，以至近日風靡全球的ChatGPT，均引起有關未來AI應用的更多可能性，掀起新一輪AI革命，就連太空專用的AI技術都需要提升。日本東北大學近日與位於當地的AI公司AI inside宣布合作，打造太空專用的新一代AI平台，期望可以在極端環境下應用，擁有更高效能兼節能。

據日媒引述AI inside指出，過往的專案大多是在國家機關的主導下進行，但最近民間企業亦開始利用自己的知識和技術能力進入市場。該太空專用的新一代AI平台，預計可以在月球、行星探測、災害現場等環境下，高效地運作，並以解決氣候變化、糧食危機等全球社會問題為目標。

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參與研究開發的東北大學吉田和哉教授團隊，自90年代開始研發太空探測相關的機械人科學，包括日本探測龍宮小行星的「隼鳥號」計劃，去年團隊更獲選日本政府「MOONSHOT型研究開發事業」專案，正協助打造用於2050年代月面開發的AI機械人系統。而AI inside就會提供技術如應用機器學習的AI光學文字識別（OCR），助創造新的AI模型等。

責任編輯：張寶燕

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