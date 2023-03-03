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【大行報告】高盛：HIBOR趨升料置富今年借貸息率升至3.8%　股息率逾6厘仍籲「沽售」

股市 11:44 2023/03/03

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【大行報告】高盛：HIBOR趨升料置富今年借貸息率升至3.8%　股息率逾6厘仍籲「沽售」

置富產業信託 （00778） 回復100%派息比率，但高盛認為，置富去年業績遜預期，部分與開支較預期多、借貸比率上升、租金回贈及市場推廣服務費用增加有關，計及最新租金收入及利息開支假設，該行調低置富2023至2024年每基金單位分派6%至7%，維持「沽售」，目標價降至6.3元。

置富末期分派增加6.2%至21.1仙　難料今年續租租金能否回復正數【下一頁】

高盛指，過去3個月置富股價反彈22%，主要與市場對息口上升預期降溫有關，雖然置富的租戶銷售額料逐步改善，但以80%基本租金及13%分成租金的比例來看，銷售額好轉不會全數轉化為租金收入，加上利息成本上升，估計預期今年每基金單位分派將按年減少6%至41.3仙。

1個月HIBOR料徘徊於4.5%

由於1個月港元拆息（HIBOR）由去年上半年的0.2%，升至下半年的2.6%，置富下半年融資成本按年大增48%，較上半年亦升44%，全年借貸利率升至2.7%。

高盛預期，1個月HIBOR於2023及2024年料徘徊於4.5%的高位，故置富今年借貸利率料進一步升至3.8%，因其約有38%浮息貸款，而利息每升1個百分點，將降低置富盈利約3%至4%。

高盛稱，置富現價股息率逾6厘，較歷史平均的5.8厘為高。

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編輯：陳韻妍

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