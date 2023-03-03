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【名家點䏲】著名經濟學家任澤平 「二十大」開局之年 兩會政策全力拼經濟

股樓投資 11:45 2023/03/03

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國內著名經濟學家任澤平指出，2023年是貫徹「二十大」戰略開局之年，也是經濟復甦之年，因此，兩會政策取向具有重大指導意義，如GDP增速目標、貨幣和財政政策、消費與投資、房地產與平台經濟相關表述等。他的研究團隊預計，2023年經濟總基調會把發展放在首要任務，全力拼經濟，擴大內需，政策積極，經濟增速設置在5%以上。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

其中，政策將會主要聚焦九大方面。第一，積極的財政政策加力提效，或適當提高赤字率、加大中央轉移支付、政策性金融工具與專項債雙發力；第二，穩健的貨幣政策精準有力，2023年將維持適度寬鬆，未來發力點在擴大內需、支持實體經濟、防風險等；第三，把恢復和擴大消費擺在優先位置，短期發放消費券，合理增加消費信貸，長期提高居民收入。

第四，加大資金支持投資力度，聚焦打基礎、利長遠、補短板、調結構，新老基建；第五，樓市鬆綁，部分城市小陽春可期，新模式待破題；第六，推出更多平台企業「綠燈」案例，提振民營經濟信心；第七，科技攻關解決「卡脖子」問題、布局基礎設施、推進產業協同，加快實現產業體系升級發展；第八，積極應對人口老齡化、少子化，延遲退休和鼓勵生育；第九，穩就業，保供穩價，幫扶困難群體。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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他認為，2022年底中央經濟工作會議定調重啟經濟。2023年經濟工作的重點是「突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作」，「推動經濟運行整體好轉」，「大力提振市場信心」，「加大宏觀政策調控力度」，「加強各類政策協調配合」，「優化調整疫情防控政策」。

「二十大」報告強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。據悉，17個省市政府工作的首要任務中包含「穩增長」，較去年增加了4個，顯示地方政府發展經濟的決心。各省市GDP目標增速的平均值為6.1%，2/3的省份GDP增速目標在5%至6%，8省的目標在6.5%及以上。

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責任編輯：林衛

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