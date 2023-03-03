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【券商點睇】中銀估計第二季營銷廣告恢復增速 微博績後值低吸？

股樓投資 11:43 2023/03/03

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中銀證券指出，微博（09898）受疫情影響廣告投放執行，去年第四季廣告收入下滑幅度擴大。期內，公司廣告及營銷收入3.9億美元，按年減少29%，其中來自阿里的廣告收入4,227萬美元，下跌7%；除阿里外廣告收入3.5億美元，回落31%，主要因為疫情管控措施，以及中後期人群感染均對公司和廣告客戶的正常運營、投放執行造成較大影響。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

該行表示，去年由於整體消費疲軟，公司的會員收入出現下滑；社交電商大部分業務與阿里、京東等外部電商平台合作，以廣告模式進行變現。醫美等高客單價、綫下O2O模式的品類﹐將是未來公司閉環電商的重點。據業績會上管理層介紹，去年醫美直播成交的網站交易金額（GMV）已按年翻倍。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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此外，今年第一季手機、奢侈品和娛樂行業營銷恢復較快，但快消、美妝、電商等預計在第二季開始加快新產品上綫和營銷投放。微博將持續進行品效宣傳，加強「媒體/明星+多領域KOL」的內容營銷模式。公司去年第四季末進行了部分組織優化，人力成本收縮將在今年體現。中銀證券預期，微博今年第二季開始營銷廣告恢復增速將更明顯，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛

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