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【中國經濟】人行潘功勝：房地產市場泡沫化勢頭獲遏制　推動行業向新發展模式平穩過渡

股市 11:40 2023/03/03

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人行潘功勝：房地產市場泡沫化勢頭獲遏制　推動行業向新發展模式平穩過渡

人民銀行副行長潘功勝表示，各部門各地方認真落實房地產長效機制，房地產行業快速擴張、價格過快上漲、房地產市場泡沫化的勢頭得到了遏制。

潘功勝提到，2021年下半年以來，以恒大 （03333） 為代表的部分房企由於長期高槓桿、高負債、高周轉經營患上了嚴重的「高血壓」。針對房地產市場出現的調整，金融監管部門出台了「金融16條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行，出台了改善優質房企資產負債表計劃等。隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期出台政策的作用空間大幅改善，近期房地產市場交易活躍性有所上升，房企尤其是優質房企融資環境明顯改善。

他續指，下一步將堅持「房住不炒」定位，認真總結和吸取中國房地產市場發展經驗和教訓，支持剛性和改善性住房需求，支持新市民住房需求，支持租購併舉制度，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

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編輯：袁諾曦

經濟 中國人民銀行 潘功勝 行業
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