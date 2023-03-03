▲ 【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單 雷軍、多名芯片專家上榜（附表）

中國兩會舉行在即，在兩會的代表或委員名單中，騰訊 （00700） 主席馬化騰及百度 （09888） 總裁李彥宏等均不在中國全國人民代表大會代表和全國政協委員的名單上，取而代之的是多名芯片研究人員和工程師、電動車代表等。

中國全國人大代表名單體現了國家主席習近平在半導體、電動汽車到人工智能等戰略範疇的重視，來自商界的包括芯片製造商華虹半導體 （01347） 董事長張素心、AI芯片開發商寒武紀科技董事長陳天石、小鵬汽車 （09868） 董事長何小鵬。相對同樣加快投資電動車的百度李彥宏，小米 （01810） 主席雷軍今次亦有上榜。

另外，值得注意，其中一位代表是為芯片專家李樹深，他最近提出對抗美國制裁的方法。

人大代表和政協委員的名單每五年調整一次，有時調整幅度非常大，不在名單內的成員也可以再次入列，而且已有前例。今年的名單內也有互聯網名人，包括58同城的姚勁波仍是人大代表。目前的名單傳達層峰的想法，今年約有100名專家上榜，涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等領域。

不在兩會名單的知名人士 公司 行業 前職份 馬化騰，董事會主席 騰訊 （00700） 遊戲、互聯網、廣告 原全國人大代表 楊元慶，CEO 聯想 （00992） 計算機、企業IT 原全國人大代表 李彥宏，CEO 百度 （09888） 互聯網服務、人工智能、廣告 原全國人大代表 丁磊，CEO 網易 （09999） 遊戲、互聯網、廣告 原政協委員 劉強東，董事會主席 京東 （09618） 電子商務 原政協委員 上榜兩會名單的知名人士 公司 行業 職份 雷軍，董事長 小米 （01810） 智能手機、電子產品、電動汽車 人大代表 姜濱，董事長 歌爾 電子產品；蘋果組裝合作夥伴 人大代表 何小鵬，董事長 小鵬汽車 （09868） 電動車 人大代表 張素心，董事長 華虹 （01347） 芯片製造 人大代表 王希勤，校長 清華大學 學術界 人大代表 李樹深，校長 中國科學院大學 學術界、芯片專家 人大代表 陳天石，董事長 寒武紀 人工智能芯片 政協委員 周鴻禕，董事長 三六零安全科技 網絡安全 政協委員

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編輯：姚卓然