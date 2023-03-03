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美斯太太家族超市遭槍擊 槍手揚言目標是球王

環球社會熱點 12:41 2023/03/03

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的太太家族在當地超市周四（2日）凌晨時遭到槍擊，槍手更留下手寫字條表明，目標正是美斯本人。當地官員指美斯太太家人對情況就感到憂慮，同時批評當地安全部隊未能有效打擊有組織犯罪活動。

美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員 【下一頁】

美斯太太Antonela Roccuzzo家族在阿根廷第三大城市羅薩里奧（Rosario）開設超市，周四凌晨時兩人騎電單車到場後向超市開槍。兩人其後在店門留下一張手寫的威脅字條，稱正在等待美斯，並表明當地市長Pablo Javkin亦是毒梟，不會為美斯提供保護。

當地電視台報道指，超市外人行道上發現子彈殼，建築物正面被射14發子彈，超市周四早上暫停營業。

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Pablo Javkin其後到場視察情況，向記者透露曾和Antonela Roccuzzo家人交流，指對方對情況感到擔憂。他指摘當地安全部隊未能有效打擊有組織犯罪，相關犯罪活動近年在當地不斷壯大。當地傳媒引述檢察官報道指，美斯太太一家此前未收到任何威脅。

根據阿根廷司法部數據，羅薩里奧謀殺率是全國最高，受販毒集團活動影響，當地經常發生導致傷亡的衝突。

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責任編輯：李俊儀

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