【日圓走勢】日本東京2月核心CPI升幅回落至3.3%　符預期　每百日圓兌港元5.73算

▲ 日本東京核心CPI升幅回落至3.3% 符預期

日本2月份東京居民消費價格指數（CPI）按年升3.4%，較前值回落1個百分點。至於扣除生鮮食品的東京核心CPI，按年升3.3%，符預期，較前值亦回落1個百分點，為上漲13個月來首次縮窄。東京通脹數據是全國趨勢的先行指標，分析預計全國通脹率將於2月見頂。

日圓滙率持續偏軟，美元兌日元報136.6，每百日圓兌港元為5.73。

日本總務省表示，2月開始政府的電費和城市燃氣費減負措施效果顯現，較上月的4.3%縮窄。不過，食品漲價持續，家庭經濟的負擔感是否減輕尚無法預判。除生鮮食品外的食品按年上漲7.8%，漲幅較上月的7.4%擴大。

另外，日本1月失業率2.4%，低於預期和前值的2.5%。

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編輯：袁諾曦