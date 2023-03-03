【內房危機】恒大據報本月推1萬套現房大促銷　擬在中國260個城市同步啟動

▲ 【內房危機】恒大據報本月擬推1萬套現房大優惠 擬在中國260個城市同步啟動

據內媒報道，從恒大 （03333） 方面得知，公司主席許家印於2月28日主持召開集團月度工作會議，提出要在3月份推出1萬套現房大優惠，實現一季度業績開門紅。

報道指，此次活動擬在中國260個城市同步啟動，產品涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型，滿足不同群體的各種需求。

根據克而瑞等機構統計數據，2月份恒大單月銷售額46.8億元，按月增長141%，按年暴增667%，重新回到中國房企銷售排行榜30強。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，恒大此次推出了現房銷售的模式，恰也說明其對於市場的痛點有更多的理解，未來或也形成一種新的營銷打法，即哪家房企現房項目多、現房質量好，哪家企業就可以具備更好的市場競爭能力。

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編輯：姚卓然

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