俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」

俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）周四（2日）表示，俄羅斯如未能從「友好」國家獲得投資，政府最快明年便會耗盡資金。

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已遭歐美制裁的歐柏嘉出席西伯利亞的投資會議上指出，俄國政府受西方制裁嚴重施理，資金持續減少，因此開始把「觸手」伸向各大財閥，尋求財政資源。

歐柏嘉表明，俄羅斯與國內企業應該認真尋求，其他有俄國急需資源的國家前來投資。他稱過往俄羅斯一直自認是歐洲國家，但未來俄國需要重新審視曾經的亞洲歷史。

同時，歐柏嘉指俄羅斯不可能建立國家資本主義，提倡應持續發展市場經濟。他認為政府需要確保俄羅斯具足夠吸引力，向投資者保證安全的商業氛圍﹑更多經濟自由度及競爭。

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據指俄政府已計劃改變向石油企業的徵稅方法，加上考慮向其他大宗商品生產商徵收一次性稅收，意圖增加政府額外財政收入。

俄羅斯去年的資本開支令人意外地出現增長，但前景未被看好，因當中去年增幅大多來自公共財政的軍事開支。但國際貨幣基金組織（IMF）預計，俄羅斯經濟今年仍可能有輕微增長。

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責任編輯：吳漢培