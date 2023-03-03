  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」

環球政治 10:40 2023/03/03

分享：

分享：

俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）周四（2日）表示，俄羅斯如未能從「友好」國家獲得投資，政府最快明年便會耗盡資金。

【俄烏戰爭一周年】中俄反對譴責俄烏戰爭 G20聯合聲明「難產」（持續更新） 【下一頁】

已遭歐美制裁的歐柏嘉出席西伯利亞的投資會議上指出，俄國政府受西方制裁嚴重施理，資金持續減少，因此開始把「觸手」伸向各大財閥，尋求財政資源。

歐柏嘉表明，俄羅斯與國內企業應該認真尋求，其他有俄國急需資源的國家前來投資。他稱過往俄羅斯一直自認是歐洲國家，但未來俄國需要重新審視曾經的亞洲歷史。

同時，歐柏嘉指俄羅斯不可能建立國家資本主義，提倡應持續發展市場經濟。他認為政府需要確保俄羅斯具足夠吸引力，向投資者保證安全的商業氛圍﹑更多經濟自由度及競爭。

普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀 【下一頁】

據指俄政府已計劃改變向石油企業的徵稅方法，加上考慮向其他大宗商品生產商徵收一次性稅收，意圖增加政府額外財政收入。

俄羅斯去年的資本開支令人意外地出現增長，但前景未被看好，因當中去年增幅大多來自公共財政的軍事開支。但國際貨幣基金組織（IMF）預計，俄羅斯經濟今年仍可能有輕微增長。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭一周年】成G20外長峰會焦點 歐盟明言譴責俄國
2023/03/02
【俄烏戰爭一周年】成G20外長峰會焦點 歐盟明言譴責俄國
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
2023/03/01
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助
2023/02/28
【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助
美國波蘭德國擬聯合軍演 應對俄羅斯威脅
2023/02/27
美國波蘭德國擬聯合軍演 應對俄羅斯威脅
【俄烏戰爭一周年】普京批西方圖分裂俄國 被迫回應威脅
2023/02/27
【俄烏戰爭一周年】普京批西方圖分裂俄國 被迫回應威脅

你可能感興趣

【俄烏戰爭一周年】成G20外長峰會焦點 歐盟明言譴責俄國
10:42 2023/03/02
【俄烏戰爭一周年】成G20外長峰會焦點 歐盟明言譴責俄國
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
10:39 2023/03/01
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助
10:43 2023/02/28
【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助
地緣政治 經濟 軍事 俄羅斯 制裁 戰爭 烏克蘭 歐洲 亞洲 國際貨幣基金組織

上一篇文章

【俄烏戰爭一周年】美料增逾30億軍援 俄政府恐來年資金「乾塘」（持續更新）

下一篇文章

麥當娜再傳「忘年戀」 新歡29歲拳擊教練
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
【英國王室】哈里梅根確認查理斯收回舊居 安德魯或成新主人（第二版）
【英國王室】哈里梅根確認查理斯收回舊居 安德魯或成新主人（第二版）
【俄烏戰爭一周年】美料增逾30億軍援 俄政府恐來年資金「乾塘」（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】美料增逾30億軍援 俄政府恐來年資金「乾塘」（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款