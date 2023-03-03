【香港零售】香港零售管理協會：零售市道需時復甦

儘管零售業總銷貨價值大升7%，但香港零售管理協會表示，升幅強勁是因為本身基數太低，據他們的調查顯示，零售業今年首季表現仍屬中規中矩，協會更警告，現時業界出現人手不足及業主加租等問題，將對零售復常造成障礙。

【香港零售】零售業銷貨值升7% 分析：旅客帶動消費

香港零售管理協會主席謝邱安儀（上圖右）指出，因為1月農曆新年效應，再加上放寛限聚令及中港通關等影響開始浮現，香港整體市道向好，零售業總銷貨價值1月上升7%屬預期內升幅，但她強調，升幅強勁是因為基數太低，零售市道現時並沒有顯著改善，並需時慢慢復甦。

謝邱安儀表示，受惠於良好市場氣氛，珠寶首飾及中藥等消費品有明顯升幅，但在疫情緩減下，超級市場貨品的銷貨價值則出現下跌，「以往不少人需要留家工作，會想改善家居，但現在社會復常，故傢具及固定裝置消費亦有下跌，當然這也受到樓市影響。」

通關後生意中規中矩

此外，香港零售管理協會較早前向3,200間店舖、合約3.9萬名人員進行調查，發現在今年第一季，與旅遊相關行業的零售升幅顯著，預期隨著3月旅客增多，將朝好勢頭發展；本地消費行業表現相對失色，尤其是家具、電器行業出現了單至雙位跌幅。

中港通關之後，大部分公司表示無論人流及生意也是「中規中矩」，在尖沙咀旅遊區表現亦平平。對於復常速度，逾8成受訪者認為需要9個月或以上時間方可回復至2018年水平，逾5成更認為需要1年或以上。

加租及人手不足成障礙

在市況開始回暖、傳出通關消息之後，不少業主已表示將會加租，現時有超過7成被訪者已接到業主的加租通知，個別更會大幅加租3成，謝邱安儀強調，現時升幅顯著是因為基數偏低，她呼籲業主耐心等待至真正復常才加租。

人力市場方面，有逾9成受訪者表示「中度人手短缺」，近6成缺10%以下人手，4成缺11至20%人手，「疫情期間有很多店舖倒閉，但缺人情況仍這麼嚴重，如果想加回疫前店舖數量就更加困難。」她表示，缺乏人手會令前線員工工時加長、影響服務質素，同時需要提升工資留人，增加營運壓力，「零售業並不會輸入外勞，故希望政府能給予協助」。

政府將會派發5,000元消費券，謝邱安儀表示歡迎，認為對零售市場有提振作用；至於放寛口罩令，她則認為影響不彰，「現時市面大部分市民仍有戴口罩，大家隨後會慢慢放鬆，但不會是突然的改變。」

【香港零售】零售業銷貨值升7% 分析：旅客帶動消費

本報記者：歐陽佩

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