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【香港零售】零售業銷貨值升7%　分析：旅客帶動消費

商業 14:17 2023/03/03

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政府統計處發表2023年1月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值及數量分別上升7.0%及5.1%，升幅高於市場預期。分析顯示這是受到農曆新年及陸客消費帶動，預期本地零售業貨值將會續升。

【香港零售】1月零售業總銷貨值按年升7%　達362億元勝預期

政府統計處今（2日）發表最新的零售業銷貨額數字，2023年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，較2022年同月上升7.0%，較市場預期的4.5%為高；而2023年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升5.1%，同樣較市場預期的2.2%為高。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年1月與2022年1月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升23.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.4%）；服裝（上升14.4%）；百貨公司貨品（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升1.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升16.0%）；中藥（上升38.5%）；書報、文具及禮品（上升20.3%）；以及眼鏡店（上升13.8%）。

另一方面，2023年1月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.2%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.0%）；燃料（下跌0.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌21.3%）。

陸客來港抵銷本地消費外流

上海商業銀行研究部主管林俊泓（上圖右）表示，1月零售業銷貨額數字大幅上升，主要是受到訪港旅客帶動，「相信旅客數目是12月的2、3倍規模」，今年農曆新年提早到1月亦有影響。他預期2月份本地消費將會冷卻，但同時內地訪港旅客會持續增加至70至80萬水平，此消彼長下，2月數字將提升10%，「回想2018年香港一個月便可接待4、5百萬旅客，現在只要回復到2百萬，增長便足以抵銷本地消費外流問題。」

他指出，由於今年消費券金額只及去年一半，而且「派得多不等如用得多」，所以相信影響不大，他同時認為撤銷口罩令對消費力影響不彰。

【香港轉口】去年港口貨物吞吐量　抵港及離港均跌近1成

本報記者：歐陽佩

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