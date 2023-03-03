▲ 【定期存款】瑞信據報向亞洲富豪提供高息定存計劃 存12個月可享7厘

路透引述消息人士報道，瑞信Credit Suisse（美：CS）為吸引亞洲富有客戶的新資金，該行提供較競爭對手更高的存款息率，若客戶存入500萬美元或以上，3個月年利率可達6.5厘；若存放12個月，年利率更高達7厘。

報道稱，有關高息存款計劃將於3月底到期，而且只適用於新存款資金。

瑞信提供的息率較同業高約100至200點子

瑞信發言人指，環球利率持續上升，瑞信正跟隨提供更高利息的產品予客戶，並會向其提供差異化的建議及有競爭力的解決方案。

報道指，瑞信提供的息率較同業如摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C）及瑞銀高約100至200點子，而且較瑞信在亞洲的貸款利率還要高，令人關注瑞信如何維持當中的息差。

瑞信去年第四季受到客戶資金外逃的衝擊，財富管理部門出現927億瑞郎資金流出，截至去年底管理資金跌至5405億瑞郎。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：【投行醜聞】瑞信據報洩露部分超高淨值客戶個人資料 涉及就業資訊及聯絡方式等

相關文章：【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約 向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

相關文章：【瑞信股價】瑞信新低 瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

編輯：陳韻妍