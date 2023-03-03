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【定期存款】瑞信據報向亞洲富豪提供高息定存計劃　存12個月可享7厘

股市 10:33 2023/03/03

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【定期存款】瑞信據報向亞洲富豪提供高息定存計劃　存12個月可享7厘

路透引述消息人士報道，瑞信Credit Suisse（美：CS）為吸引亞洲富有客戶的新資金，該行提供較競爭對手更高的存款息率，若客戶存入500萬美元或以上，3個月年利率可達6.5厘；若存放12個月，年利率更高達7厘。

報道稱，有關高息存款計劃將於3月底到期，而且只適用於新存款資金。

瑞信提供的息率較同業高約100至200點子

瑞信發言人指，環球利率持續上升，瑞信正跟隨提供更高利息的產品予客戶，並會向其提供差異化的建議及有競爭力的解決方案。

報道指，瑞信提供的息率較同業如摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C）及瑞銀高約100至200點子，而且較瑞信在亞洲的貸款利率還要高，令人關注瑞信如何維持當中的息差。

瑞信去年第四季受到客戶資金外逃的衝擊，財富管理部門出現927億瑞郎資金流出，截至去年底管理資金跌至5405億瑞郎。

 

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編輯：陳韻妍

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