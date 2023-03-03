▲ 【新冠疫苗】雲頂新耀抽升一成 日前浙江mRNA產業化基地啟動

雲頂新耀 （01952） 日前啟動在其位於浙江嘉善的全球生產基地項目暨mRNA產業化基地，其先進的生產基地已成功進行了試生產並具備mRNA疫苗規模化生產能力，將助力雲頂新耀走向集自主研發、臨床、生產和商業化於一體的戰略性全產業鏈佈局。

雲頂新耀抽升10%，報20.15元，三日累升18.5%。

公司指， 雲頂新耀mRNA產業化基地佔地面積85畝，建築面積達58,000平方米，投資規模超過9億人民幣，擁有全套的先進生產設施和完善質量保障體系。

達產後，年產能預計可達7億劑次mRNA疫苗產品。 該基地於2022年12月啟動試生產，目前已成功完成mRNA疫苗從原液生產、製劑生產到灌裝的整批試生產活動，過程檢測數據和灌裝後成品檢測數據符合預期參數。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【生科股】康希諾旗下吸入式新冠疫苗於印尼獲緊急授權

【業績｜美股】莫德納去季淨利潤按年急跌7成 新冠疫苗銷售額回落 收市跌7%

【新冠疫苗】三葉草生物：新冠疫苗加強針在中國上市 股價午後抽升一成

編輯：姚卓然