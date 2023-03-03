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【新冠疫苗】雲頂新耀抽升一成　日前浙江mRNA產業化基地啟動

股市 10:21 2023/03/03

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【新冠疫苗】雲頂新耀抽升一成　日前浙江mRNA產業化基地啟動

雲頂新耀 （01952） 日前啟動在其位於浙江嘉善的全球生產基地項目暨mRNA產業化基地，其先進的生產基地已成功進行了試生產並具備mRNA疫苗規模化生產能力，將助力雲頂新耀走向集自主研發、臨床、生產和商業化於一體的戰略性全產業鏈佈局。

雲頂新耀抽升10%，報20.15元，三日累升18.5%。

公司指，雲頂新耀mRNA產業化基地佔地面積85畝，建築面積達58,000平方米，投資規模超過9億人民幣，擁有全套的先進生產設施和完善質量保障體系。

達產後，年產能預計可達7億劑次mRNA疫苗產品。該基地於2022年12月啟動試生產，目前已成功完成mRNA疫苗從原液生產、製劑生產到灌裝的整批試生產活動，過程檢測數據和灌裝後成品檢測數據符合預期參數。 

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編輯：姚卓然

 

生物科技 生物科技股 港股 疫苗 雲頂新耀—B（01952）
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