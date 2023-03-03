▲ 【投行醜聞】瑞信據報洩露部分超高淨值客戶個人資料 涉及就業資訊及聯絡方式等

外電報道，瑞信Credit Suisse（美：CS）上月錄得客戶資金流走1200億美元後，再傳出洩漏超高淨值客戶資料的醜聞。報道指，瑞信向部分高淨值客戶（存放資金逾5000萬美元）表示，部分與個人資料相關的敏感訊息，包括保險資料、就業資訊及聯絡方式等已被洩露。

暫未有證據顯示相關資料被濫用

報道引述由瑞信合規部主管及數據保護主任簽署的內部文件指，一件員工竊取了個人數據，此後離開公司，並在未經瑞信授權下，在日常工作中查閱閣下的個人資料，並將有關訊息不當地複製到其個人設備。

接近瑞信消息人士指，暫未有證據顯示相關資料被濫用。

報道指，瑞信向客戶稱，可以向聯邦貿易委員會或州檢察長提交報告，但瑞信不會承擔任何費用。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約 向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

相關文章：【瑞信股價】瑞信新低 瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

編輯：陳韻妍