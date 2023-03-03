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【投行醜聞】瑞信據報洩露部分超高淨值客戶個人資料　涉及就業資訊及聯絡方式等

股市 10:13 2023/03/03

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【投行醜聞】瑞信據報洩露部分超高淨值客戶個人資料　涉及就業資訊及聯絡方式等

外電報道，瑞信Credit Suisse（美：CS）上月錄得客戶資金流走1200億美元後，再傳出洩漏超高淨值客戶資料的醜聞。報道指，瑞信向部分高淨值客戶（存放資金逾5000萬美元）表示，部分與個人資料相關的敏感訊息，包括保險資料、就業資訊及聯絡方式等已被洩露。

暫未有證據顯示相關資料被濫用

報道引述由瑞信合規部主管及數據保護主任簽署的內部文件指，一件員工竊取了個人數據，此後離開公司，並在未經瑞信授權下，在日常工作中查閱閣下的個人資料，並將有關訊息不當地複製到其個人設備。

接近瑞信消息人士指，暫未有證據顯示相關資料被濫用。

報道指，瑞信向客戶稱，可以向聯邦貿易委員會或州檢察長提交報告，但瑞信不會承擔任何費用。

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編輯：陳韻妍

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