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【中國經濟】中國2月財新服務業PMI升至55　勝預期　創去年9月高

股市 10:04 2023/03/03

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中國2月財新服務業PMI升至55　勝預期　創去年9月高

繼中國2月製造業PMI造好，2月財新服務業PMI也勝預期，錄得55，較前值上升2.1個百分點，為2022年9月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。

服務業供求繼續擴張。受益於疫情管控指施的調整，服務業經營活動指數和新訂單指數在擴張區間分別上升逾2個百分點。外需同樣得以提振，新出口訂單指數錄得2019年5月以來最高值。企業普遍反映，防疫措施放開對經營活動的阻擾減少，有助於提振經營與需求。

價格方面，2月服務業經營成本漲幅溫和，企業普遍表示用工、原料和辦公用品費用上漲。但受制於市場仍處於恢復期的現實，收費端提價空間較為有限。

2月服務業界的信心度雖然較1月輕微回落，但仍保持強勁。企業家認為，隨著經營狀況進一步恢復正常，顧客需求將繼續復甦，推動未來數月經營活動的增長。

另外，2月財新中國綜合PMI提高3.1個百分點至54.2，為2022年下半年以來最高。

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編輯：袁諾曦

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