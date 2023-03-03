▲ 【電動車】理想CEO李想：碳酸鋰大幅降價是因需求遠不如預期 兩字回應減價疑雲

理想汽車 （02015） 董事長李想在微博上表示，根據上險量初步統計，2023年首兩個月，乘用車上險量按年下跌超過25%；新能源乘用車的佔比超過30%。 他認為，因需求遠遠不如預期，碳酸鋰無論如何都要大幅降價。

在碳酸鋰價格大幅回落，同時車企又相繼減價之下，有網友在評論區問及理想汽車會否減價，李想用兩字回應直言，「不會。」

他同時又指，頭三大成熟汽車市場，中國、美國、歐洲，疫情結束後（共存）乘用車的銷量都出現大幅的按年下降，而不是很多人想像中的大幅增長。在這樣的預期變化下，做好預判以及經營策略就非常關鍵了。

日前，他表示，行業部分企業的電動車降價之舉可能不能帶來盈利，但可以打擊對手，又為公司訂下2027年要佔據20萬元以上乘用車市場35%的份額的目標。

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編輯：姚卓然