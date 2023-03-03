【港股市況】ATM升逾2%　嗶哩嗶哩績後升一成　恒指高開273點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早反彈高開逾200點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，嗶哩嗶哩 （09626） 績後升一成，恒指高開273點，開報20703點，科指升2.6%，報4232點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：48】港股早段升約172點，報20601點，科指升1.8%，報4198點。

【09：45】中國2月財新服務業PMI為55，高於預期的54.5及前值52.9。中國2月財新綜合PMI為54.2，前值51.1。

【09：43】百度 （09888） 升逾4%，早段高見148.3元。

【09：42】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 早段升3%，美團 （03690） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：39】滙豐 （00005） 偏軟跌0.8%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升逾1%。

【09：31】永利澳門 （01128） 逆市跌3%，低見7.77元。

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【09：25】嘉利國際 （01050） 實物分派嘉創地產介紹形式上市，股價高開逾2%。

【09：22】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，嗶哩嗶哩 （09626） 績後升一成，恒指高開273點，開報20703點，科指升2.6%，報4232點。

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【09：13】期指開報20756點，升300點。

【09：08】【香港經濟】香港2月標普全球PMI升至53.9 升勢為去年5月以來最快

【08：54】中國資源交通 （00269） 開市前公布短暫停牌，以待刊發可能內幕消息。

【08：48】恒指黑期升約229點，報22655點，道指期貨跌42點，報32976點。

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【07：45】港股ADR收報20576點，升147點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.04元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報370.82元，較港收市價高8.02元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.06元，較港收市價高0.46元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國國務卿布林肯在G 20外長會議間隙與俄羅斯外長舉行了短暫會晤，布林肯說，「我把上周我們和其他許多國家在聯合國上的觀點和這麼多G-20外長的想法都告訴了拉夫羅夫，希望俄羅斯能夠結束這場侵略戰爭，參與到能夠帶來公正、持久和平結果的有意義的外交活動中去」，戰爭風險降溫，美股尾市抽升。道指升341點，報33003點；標指升29點，報3981點；納指升83點或0.73%，報11462點。

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責任編輯︰梁浩碩