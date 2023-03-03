【港股市況】騰訊ADR較港高2%　恒指黑期升約229點、道指期貨跌42點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開147點，恒指料開報20576點。滙豐 （00005） ADR折合報58.04元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報370.82元，較港收市價高8.02元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.06元，較港收市價高0.46元或0.5%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報20756點，升300點。

【09：08】【香港經濟】香港2月標普全球PMI升至53.9 升勢為去年5月以來最快

【08：54】中國資源交通 （00269） 開市前公布短暫停牌，以待刊發可能內幕消息。

【08：48】恒指黑期升約229點，報22655點，道指期貨跌42點，報32976點。

【08：30】【旅遊股】復星旅遊文化據報計劃出售英國旅遊公司Thomas Cook

【08：00】【新股IPO】嘉創房地產介紹方式上市、料3月23日掛牌 嘉利國際以4派1方式實物分派

【07：45】【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式 突遭美列實體清單

【07：45】【Morning精點】3月20日推「港股實名制」、未登記者「許沽不許買」｜蔡天鳳碎屍案警方拘捕多一名男子疑涉案

【07：45】港股ADR收報20576點，升147點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.04元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報370.82元，較港收市價高8.02元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.06元，較港收市價高0.46元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國國務卿布林肯在G 20外長會議間隙與俄羅斯外長舉行了短暫會晤，布林肯說，「我把上周我們和其他許多國家在聯合國上的觀點和這麼多G-20外長的想法都告訴了拉夫羅夫，希望俄羅斯能夠結束這場侵略戰爭，參與到能夠帶來公正、持久和平結果的有意義的外交活動中去」，戰爭風險降溫，美股尾市抽升。道指升341點，報33003點；標指升29點，報3981點；納指升83點或0.73%，報11462點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風 夜期收市升219點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

責任編輯︰梁浩碩