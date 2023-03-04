【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

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美國ISM服務業指數報捷，市場重視新訂單指數升至62.6，服務就業指數亦升至54，服務價格支付放緩，但仍高企於65.6，美債息跌穿4厘，美滙指數跌穿105，股市上升，夜期升95點，收報20669點，中概股指數升1.5%，收報7558點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 142.3 0.0% 騰訊ADR 369.82 +0.6% 滙豐ADR 58.46 +0.8% 阿里巴巴美股 88.00 0.0%

北水續錄22.5億元淨流入 買中移動沽建行招行 恒指夜期微跌1點

北水今日續錄22.5億元淨流入，全周累計淨流入總額達157.9億元，反映資金正偷步入市。中移動 （00941） 錄3.6億元淨流入，南方恒生科技ETF （03033） 及快手 （01024） 分別錄3.4及2.7億元淨流入；淨流出方面，建行 （00939） 及招商銀行 （03968） 分別有3.9及2.6億元淨流出。

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兩會前「中字頭」股向上 電視廣播大升5成破頂 恒指全日升138點

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 367.6 +1.3 +25 13 京東 184.7 +3.1 +16 -134 中移動 62 +1.6 +10 9 百威亞太 23.75 -3.7 -3 44 李寧 69.75 -1.8 -5 36 滙豐 58 -0.4 -8 10

兩會前港股反彈逾百點。大市高開273點，其後升勢回順，升幅一度收窄至不足100點，午後曾升近300點，恒生指數最終升138點，收報20567點，成交1057.8億元。科指升2.1%，報4211點。兩會前「中字頭」股向上，中交建 （01800） 升逾7%，中車 （01766） 升逾6%，中鐵建 （01186） 升近半成，三桶油升2%至4%，百度 （09888） 升逾5%，電視廣播 （00511） 大升51%破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜濠賭】永利全日插4% 大摩對可換股債券看法負面、目標價予8.5元

【大行報告】大摩：希慎股價未來60日至少80%機會跑贏大市 今年本港零售銷售額增長料加快

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升95點，收報20669點

【23：31】【業績｜本港地產股】鷹君去年核心盈利增3% 停派特別息、股息率7厘變4厘

【22：55】【林建岳旗下】麗新發展1.67億元向邱達昌購入大埔高爾夫球場項目股權

【22：42】【業績│REIT】滙賢產業信託增末期分派22% 全年分派仍減少、現價股息率7.25厘

【22：22】【盈警｜物管股】碧桂園服務預告去年列帳盈利跌一半 核心盈利照錄增長

【21：25】【GOGOX】快狗打車發盈警 料去年虧損擴大至逾11億元人民幣

【21：02】【濠賭股】美高梅中國據報旗下賭場劃出專區供外國客博彩

【20：12】【大行報告】嗶哩嗶哩績後大升一成、券商反應冷靜？ 高盛輕微上調目標價、富瑞：今年毛利率明顯改善

【19：31】【新能源車】乘聯會：2月新能源車銷量按月升6成 比亞迪銷量繼續奪冠 Tesla中國銷量升12.6%

【18：50】【互聯互通】滬深港通3月13日擴容 港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍 北向增逾千隻A股

【18：40】【積金局】劉麥嘉軒續任積金局主席 蔡加讚、彭一庭等人獲任積金局非執董

【18：20】北水續錄22.5億元淨流入，買中移動沽建行招行，恒指夜期微跌1點。

【17：23】【長和系】李澤鉅暗示不再做政協常委 「連任4屆可算港人其中一項紀錄」

【16：51】【港鐵66】高鐵3.11起重啟廣東省長途列車、3月7日開售 4.1全面開通跨省長途列車服務

【16：42】【大灣區航空】中美關係緊張照買波音飛機？ 黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919

【16：32】【公募基金】富達國際於內地首推公募基金、4月3日起發售 為股票型證券投資基金

【16：10】兩會前「中字頭」股向上，中交建 （01800） 升逾7%，中車 （01766） 升逾6%，中鐵建 （01186） 升近半成，三桶油升2%至4%，百度 （09888） 升逾5%，電視廣播 （00511） 大升51%破頂，恒指升138點，收報20567點，成交1057.8億元。科指升2.1%，報4211點。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

【16：00】恒指U盤前升160點，報20589點。

【15：32】電視廣播 （00511） 尾市升4成，破頂高見5.41元。

【15：18】百度 （9888） 尾市升近6%，高見150.8元。

【15：08】港股尾市升勢回順，恒指升約150點，報20581點，科指升2.3%，報4223點。

【15：03】【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式 突遭美列實體清單 浪潮亦插逾7%

【14：57】電視廣播 （00511） 升幅進一步擴大，最新升逾36%，高見5.3元，成交3323萬元。

【14：50】嗶哩嗶哩 （09626） 升11%，高見170.8元，快手 （01024） 升逾6%。

【14：47】電視廣播 （00511） 最新升三成，重上5元，高見5.03元。

【14：43】【中國經濟】瑞銀汪濤：料中國今年GDP目標定在5%左右 或再降準一次

【14：30】大市升幅擴大至約260點，科指升3%。

【14：24】騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 升1%。

【14：22】電視廣播 （00511） 升幅擴大至近28%，高見4.94元，成交2404萬元。

【14：09】百度 （09888） 升逾5%，超媒體 （00072） 升11%，破頂高見1.76元。

【14：07】港股升210點，報20640點，科指升2.6%，報4232點。

【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」聲稱已獲逾5%股東支持開EGM 3月中旬將公布有關安排

【14：00】【中國經濟】人行劉國強：適時適度調整貨幣政策 不會大水漫灌、大收大放

【13：19】永利 （01128） 午後跌幅再擴大至近7%，報7.53元，今早曾低見7.5元。

【13：14】中石油 （00857） 午後升逾3%，破頂高見4.29元，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【13：05】塗鴉智能 （02391） 跌逾24%，低見12.7元。

【13：00】電視廣播 （00511） 午後初段升幅擴大至21%，高見4.7元，成交1277萬元。

【13：00】港股午後初段升約150點，報20580點，科指升1.7%，報4195點。

【12：53】【泰加清盤】泰加保險獲主要股東饋贈阿聯酋保險公司 稱是困難時刻給予巨大和及時的支持

【12：34】【食品股】衛龍今成立海外事業發展中心 任命首席財務官彭宏志兼任該中心負責人

【12：08】【中國經濟】人行易綱：將推動《金融穩定法》出台 做好平台企業金融服務整改

【12：00】恒生指數半日升145點，報20575點，成交550.8億元。科指升1.6%，報4191點。嗶哩嗶哩 （09626） 升逾9%，「中字頭股」造好，永利 （01128） 逆市跌5%。

【11：52】【電視廣播TVB】電視廣播股價一度急升兩成 與淘寶合作電商直播

【11：43】【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單 雷軍、芯片專家上榜（附表）

【11：40】【中國經濟】人行潘功勝：房地產市場泡沫化勢頭獲遏制 推動行業向新發展模式平穩過渡

【11：39】中車 （01766） 升近6%，破頂高見4.18元，中交建 （01800） 升半成，破頂高見4.49元，中鐵建 （01186） 升近3%，破頂高見5.45元，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【11：30】上證半日升0.2%，深證跌0.2%，創業板指跌0.04%。

【11：22】電視廣播 （00511） 曾升兩成，高見4.65元，成交1003萬元。

【11：13】恒指最新升約155點，報20584點，科指升1.5%，報4188點。

【10：51】【內房危機】恒大據報本月推1萬套現房大促銷 擬在中國260個城市同步啟動

【10：35】永利 （01128） 跌幅擴大，最新跌近6%，低見7.6元，成交5.1億元。

【10：32】ATM中，阿里巴巴 （09988） 率先轉跌近0.1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升幅收窄至約0.5%。

【10：23】大市升幅收窄至約100點，報20529點，科指升1%，報4169點。

【10：22】【新冠疫苗】雲頂新耀抽升一成 日前浙江mRNA產業化基地啟動

【10：20】「中字頭股」見炒作，除三大中資電股破頂外，中車 （01766） 升逾3%，破頂高見4.07元。

【10：15】新娛科 （06933） 升幅擴大至8成，高見1.1元，成交1420萬元。

【10：04】電視廣播 （00511） 升逾13%，高見4.45元，成交239萬元。

【10：00】醫脈通 （02192） 升逾8%，高見11.78元。醫脈通預計年度收入錄得增長約10%；母公司擁有人應佔溢利按年大增至不少於1億元人民幣。

【09：56】中資電訊股續上，其中聯通 （00762） 升逾2%破頂高見6.23元，中電信 （00728） 升逾2%破頂高見4.35元，中移動 （00941） 升逾1%。

【09：54】永利 （01128） 跌幅擴大至逾4%，低見7.71元。

【09：50】新娛科 （06933） 升逾4成，早段高見0.92元，成交759萬元。

【09：48】港股早段升約172點，報20601點，科指升1.8%，報4198點。

【09：45】中國2月財新服務業PMI為55，高於預期的54.5及前值52.9。中國2月財新綜合PMI為54.2，前值51.1。

【中國經濟】中國2月財新服務業PMI升至55 勝預期 創去年9月高

【09：43】百度 （09888） 升逾4%，早段高見148.3元。

【09：42】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 早段升3%，美團 （03690） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：39】滙豐 （00005） 偏軟跌0.8%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升逾1%。

【09：31】永利澳門 （01128） 逆市跌3%，低見7.77元。

【濠賭股】永利澳門計劃發5億美元可換股債 稱農曆新年表現強勁

【09：25】嘉利國際 （01050） 實物分派嘉創地產介紹形式上市，股價高開逾2%。

【09：22】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%，嗶哩嗶哩 （09626） 績後升一成，恒指高開273點，開報20703點，科指升2.6%，報4232點。

【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩上季收入增長6%稍遜預期 料今年收入增約一成

【09：22】【電動車】理想CEO李想：碳酸鋰大幅降價是因需求遠不如預期 兩字回應減價疑雲

【09：13】期指開報20756點，升300點。

【09：08】【香港經濟】香港2月標普全球PMI升至53.9 升勢為去年5月以來最快

【08：54】中國資源交通 （00269） 開市前公布短暫停牌，以待刊發可能內幕消息。

【08：48】恒指黑期升約229點，報22655點，道指期貨跌42點，報32976點。

【08：30】【旅遊股】復星旅遊文化據報計劃出售英國旅遊公司Thomas Cook

【08：00】【新股IPO】嘉創房地產介紹方式上市、料3月23日掛牌 嘉利國際以4派1方式實物分派

【07：45】【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式 突遭美列實體清單

【07：45】【Morning精點】3月20日推「港股實名制」、未登記者「許沽不許買」｜蔡天鳳碎屍案警方拘捕多一名男子疑涉案

【07：45】港股ADR收報20576點，升147點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.04元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報370.82元，較港收市價高8.02元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.06元，較港收市價高0.46元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國國務卿布林肯在G 20外長會議間隙與俄羅斯外長舉行了短暫會晤，布林肯說，「我把上周我們和其他許多國家在聯合國上的觀點和這麼多G-20外長的想法都告訴了拉夫羅夫，希望俄羅斯能夠結束這場侵略戰爭，參與到能夠帶來公正、持久和平結果的有意義的外交活動中去」，戰爭風險降溫，美股尾市抽升。道指升341點，報33003點；標指升29點，報3981點；納指升83點或0.73%，報11462點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風 夜期收市升219點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩