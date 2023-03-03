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【中美角力】美國擬限制基金投資中國　研禁投資中國半導體或人工智能技術

股市 08:16 2023/03/03

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【中美角力】美國擬限制基金投資中國　研禁投資中國半導體技術或人工智能技術

美國商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登政府正在考慮一項先導計劃（pilot program），以解決向中國投資的風險。她估計，美國可能要數月來落實有關先導方案。

雷蒙多表示，有很多美國養老基金投資於中國和這涉及人民的退休金，並不希望它範圍過大，任何過於廣泛的措施都會傷害美國就業者和經濟。她指，該方案限制美國投資者入股某些中國公司，而其措施不應過於廣泛或觸及 401（k） 或退休計劃。

她補充，美國不想不必要地升級，但不希望美國的創投基金投資於中國軍隊會使用的半導體技術或人工智能技術。不過，目前尚不清楚美國政府何時最終確定任何對外投資限制。

 

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

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【中美貿易戰】美國擬限制企業向中國發展先進技術企業提供資金　涉先進半導體、監視用AI等領域

編輯：姚卓然

 

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