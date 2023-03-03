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【新股IPO】嘉利國際午後續升逾5%　嘉創房地產介紹方式上市、料3月23日掛牌　嘉利國際以4派1方式實物分派

股市 15:02 2023/03/03

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【新股IPO】嘉創房地產介紹方式上市、料3月23日掛牌　嘉利國際以4派1方式實物分派

嘉利國際 （01050） 分拆的嘉創房地產 （02421） 以介紹方式主板上市，預期將於3月23日（周四）掛牌，每股2000股。嘉利國際董事會批准及宣派有條件實物分派。根據分派，合資格股東將有權就於分派記錄日期每持有4股嘉利國際股份，獲發1股部嘉創房地產股份。

嘉利國際午後續升5.7%，報1.48元。

嘉創房地產為精品住宅物業發展商，主要在東莞、惠州及佛山迅速發展的住宅市場（如東莞及惠州）開發及銷售住宅物業。於估值日期，手上有7個物業發展項目，包括5個已完成項目（各期嘉輝豪庭及羅浮公館）。

截至2020年9月30日止，嘉創房地產半年收益4.7億元人民幣，按年增長31.4%，主要由於嘉輝豪庭第五期及羅浮公館開始銷售及交付，期內溢利1.4億元人民幣，升24.2%。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

 

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