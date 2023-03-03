中國製造業漸入佳景　投資者仍應居安思危

日前中國公布的2月製造業採購經理指數從上月50.1升至52.6的11年高位，遠超50.5的預期；而非製造業活動指數亦從 54.4升至56.3，好於預期的54.9。加上一些經濟活動指標，如春節後的地鐵出行數據回升至封控前水平，反映大規模感染過後，勞工已經返回工作崗位，提振市場對中國經濟重開的信心。人民幣隨後激烈抽升至6.9水平以下，但因聯儲局官員的強硬鷹派立場而回吐部分漲幅。

筆者認為，在中國重開的一片歡呼聲和樂觀情緒中，投資者宜居安思危，多考慮潛在風險。在疫情肆虐時，國內消費和生產中斷的影響至今仍在，勞工參與率暫時依然較低，失業率雖下滑但仍舊高企，而房地產投資亦較疲軟，，相關負財富效應可能 抑壓消費。另外，重新開放後總體需求大幅回升，食品價格走高，或令需求帶動的通脹風險再現，。另一方面，疫情下生產和物流一度中斷，導致中國出口份額下降 。國內生育率放慢，人口红利逐漸消失，勞動薪酬上漲，以致在全球重新開放期間，出口商可能會考慮將生產轉移到其他成本較低的國家，拖累中國出口增長，未來生產業可能需向高增值的產業升級，以避免掉入中等收入陷阱。

責任編輯︰梁浩碩