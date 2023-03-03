【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式　突遭美列實體清單　浪潮亦插逾7%

▲ 【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式 突遭美列實體清單

美國商務部將28個中國企業及個人列入實體清單，3月2日生效，包括去年9月來港遞表申請上市的內地AI獨角獸第四範式4Paradigm Technology Co、4Paradigm、4th Paradigm、Fourth Paradigm。

美國所謂實體清單，指實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。美國指，將4Paradigm Technology列入清單，因指控其與軍方有關。第四範式聯席保薦人中，包括美資投行高盛。

同時，被列入實體清單的還包括基因研究公司華大基因的子公司、總部北京的CPU製造商龍芯中科技術股份，以及服務器製造商浪潮集團等，而其子公司為浪潮數字企業 （00596） ，現跌7.5%，報5.67元。

此外，美國還增加了一些中國的研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心和無錫先進技術研究院。這些公司未經美國政府事先批准，美國公司被禁止向這些實體出口產品。

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記者：譚志偉