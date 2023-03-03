  • 22°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式　突遭美列實體清單　浪潮亦插逾7%

股市 14:59 2023/03/03

分享：

分享：

【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式　突遭美列實體清單

美國商務部將28個中國企業及個人列入實體清單，3月2日生效，包括去年9月來港遞表申請上市的內地AI獨角獸第四範式4Paradigm Technology Co、4Paradigm、4th Paradigm、Fourth Paradigm。

美國所謂實體清單，指實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。美國指，將4Paradigm Technology列入清單，因指控其與軍方有關。第四範式聯席保薦人中，包括美資投行高盛。

同時，被列入實體清單的還包括基因研究公司華大基因的子公司、總部北京的CPU製造商龍芯中科技術股份，以及服務器製造商浪潮集團等，而其子公司為浪潮數字企業 （00596） ，現跌7.5%，報5.67元。

此外，美國還增加了一些中國的研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心和無錫先進技術研究院。這些公司未經美國政府事先批准，美國公司被禁止向這些實體出口產品。

相關文章：

記者：譚志偉

港股 IPO 國防 科技產品 科技戰 貿易戰 人工智能 制裁 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】嘉利國際午後續升逾5%　嘉創房地產介紹方式上市、料3月23日掛牌　嘉利國際以4派1方式實物分派

下一篇文章

【中國經濟】瑞銀汪濤：料中國今年GDP目標定在5%左右　或再降準一次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【港股市況】兩會前「中字頭」股向好　電視廣播大升4成破頂　恒指尾市升約150點（不斷更新）
【港股市況】兩會前「中字頭」股向好　電視廣播大升4成破頂　恒指尾市升約150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款