【新股IPO】AI獨角獸第四範式通過上市聆訊　中金任獨家保薦人

▲ 【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式 突遭美列實體清單

內地AI獨角獸第四範式通過上市聆訊，第四範式今年4月下旬第4度遞表申請上市，由於第四範式在3月份被美國商務部列入實體清單，高盛亞洲不再出席公司整體協調人和保薦人，由中金國際出席獨家保薦人和整體協調人。

第四範式最早於2021年8月提交上市申請，其後於2022年2月和9月再提交申請，但三次都因未能在6個月完成而失效。

美國商務部3月初，宣布將28個中國企業及個人列入實體清單，3月2日生效，包括第四範式相關的4Paradigm Technology Co、4Paradigm、4th Paradigm、Fourth Paradigm。

美國所謂實體清單，指實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。美國指，將4Paradigm Technology列入清單，因指控其與軍方有關。

同時，被列入實體清單的還包括基因研究公司華大基因的子公司、總部北京的CPU製造商龍芯中科技術股份，以及服務器製造商浪潮集團等，而其子公司為浪潮數字企業 （00596） 。

此外，美國還增加了一些中國的研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心和無錫先進技術研究院。這些公司未經美國政府事先批准，美國公司被禁止向這些實體出口產品。

第四範式為中國最大決策類人工智能平台

第四範式於申請文件披露，以2022年收入計，公司在中國以平台為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。去年全年公司收入按年再增53%至30.8億元（人民幣，下同），虧損較收窄8.2%至16.5億元。

適逢AI盛行，第四範式亦於3月推出人工智能產品SageGPT。第四範式預期集資額將作未來3年加強研發團隊及能力；擴展產品、品牌及進入新行業領域；尋求戰略投資及收購機會。

第四範式由現年39歲的戴文淵控制，佔比較去年上半年增加3.73個百分點至27.89%，成立以來進行A至D系列融資，於2021年6月最後一輪融資時，估值相當於29.5億美元（約231.55港元），投資者包括紅杉資本、博裕景泰等。

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記者：譚志偉