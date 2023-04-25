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【新股IPO】AI獨角獸第四範式第四度遞表　美國上月制裁、高盛退任保薦人

股市 16:11 2023/04/25

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【美國制裁】港排隊新股AI獨角獸第四範式　突遭美列實體清單

內地AI獨角獸—第四範式香港新股申請第三度失效後，公司於昨日再度遞表申請上市。第四範式上月被美國商務部列入實體清單，公司最新宣布，高盛亞洲不再出席公司整體協調人和保薦人，由中金國際出席獨家保薦人和整體協調人。

第四範式最早於2021年8月提交上市申請，其後於2022年2月和9月再提交申請，但三次都因未能在6個月完成而失效。

美國商務部上月將第四範式、華大基因子企列「黑名單」

美國商務部上月初，宣布將28個中國企業及個人列入實體清單，3月2日生效，包括第四範式相關的4Paradigm Technology Co、4Paradigm、4th Paradigm、Fourth Paradigm。

美國所謂實體清單，指實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。美國指，將4Paradigm Technology列入清單，因指控其與軍方有關。

同時，被列入實體清單的還包括基因研究公司華大基因的子公司、總部北京的CPU製造商龍芯中科技術股份，以及服務器製造商浪潮集團等，而其子公司為浪潮數字企業 （00596）

此外，美國還增加了一些中國的研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心和無錫先進技術研究院。這些公司未經美國政府事先批准，美國公司被禁止向這些實體出口產品。

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