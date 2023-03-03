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【儲局官員】沃勒、博斯蒂克齊憂勞工市場過熱　加息恐加得更高

股市 06:36 2023/03/03

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【儲局官員】沃勒、博斯蒂克齊憂勞工市場過熱　加息恐加得更高

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，若要通脹及勞工市場在1月強勁的數據後降溫，他建議美國再加幾次息，終端利率將在5.1至5.4厘之間。如果經濟數據仍然過熱，不排除今年全年加更多息，以保證去年底通脹回落的勢頭。

沃勒表示，1月就業報告連同失業率跌至3.4%，勞動力市場不但沒有放緩，而且還在收緊。

特蘭大聯儲行行長博斯蒂克（Raphael Bostic，今年無投票權）指，他仍然傾向3月加息0.25厘，但若經濟加速，對提升借貸成本比他預想的更高水平，他持開放態度。

「有一個情況需要將利率加得更高」，他續指，就是就業比他們預期的強勁，通脹持續往更高水平，消費支出仍強，勞工市場維持偏緊。

當被問及聯儲局何時可能暫停加息時，博斯蒂克說：「我預計會在夏季中或夏季末，屆時應該能對形勢有更好的了解。」他指，隨着聯邦公開市場委員會接近利率峰值，有必要保持「緩慢而穩定」的加息步伐。

【美國加息】100人參與議息　會議紀錄：少數成員促加息0.5厘　鷹王布拉德、梅斯特事先對號入座

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

【儲局官員】博斯蒂克：美就業數據強勁　或推升美息終端利率

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 經濟 就業 失業 加息 美國聯儲局 通脹
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