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【ChatGPT爭議】蘋果憂AI生成兒童不宜內容　阻引入ChatGPT功能App更新上架

科技 09:20 2023/03/03

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Apple因擔憂AI生成兒童不宜內容，已阻止一款新增了ChatGPT功能的App更新上架。（法新社資料圖片）

ChatGPT近日掀起人工智能生成內容（AIGC）熱潮，並且被一眾科企視作新一輪AI競賽焦點，早前微軟（Microsoft）、Google已相繼參戰，惟蘋果（Apple）及Apple行政總裁Tim Cook卻似乎一直未有表態，voq。據《華爾街日報》報道，Apple因擔憂AI生成兒童不宜內容，已阻止一款新增了ChatGPT功能的App更新上架。

報道指，Apple與一款提供電郵服務的應用程式BlueMail開發商的通聯紀錄顯示，由於Apple認為該應用程式在更新後新增了ChatGPT功能，可能因此產生不適合兒童不宜的內容。而蘋果上周已採取措施暫緩BlueMail的更新。

該應用程式使用ChatGPT技術後，可一邊參考過去往來的電郵及行事曆，一邊幫助用戶自動撰寫電郵。而在有關通聯紀錄中，Apple審核團隊向BlueMail開發商表示，該App可能產生不適宜所有觀眾瀏覽的內容，指其應將年齡限制調高至17歲以上，或加裝內容過濾功能。

【ChatGPT學界爭議】科大：容許學生有限度使用ChatGPT　建議更新使用AI工具指引

【AI戰局】Elon Musk擬招募AI研究人員　組開發團隊對戰ChatGPT

然而，BlueMail開發商Blix創辦人Ben Volach表示，該App已設有內容過濾功能，目前的年齡限制為4歲以上。他認為，17歲以上的年齡限制內容應涉及攻擊性的言語、色情或毒品App ，可是其他推有類似AI功能的App亦並未被要求年齡限制，並且已在Apple App Store上架供用戶下載，斥蘋果的要求並不公平。

責任編輯：張寶燕

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