【香港零售】新興技術趨勢預測　四大建議助企業及早制定前瞻性決策

從資訊安全到量子技術、人工智能、邊緣到雲端技術，數碼世界正在以前所未有的速度進化。面對多不勝數的新科技，釐清概念已經困難，遑論在面對繁複的技術細節時，企業清楚了解應從何著手。Dell Technologies在與不同行業的客戶溝通時，均感受到技術演變為CIO所帶來的壓力。因此，有別於以往的趨勢分享，今年我們將概述數項新興技術，以及建議CIO目前可以針對哪些技術採取行動：

注意雲端運算的長期成本

企業必須充分掌握最新資訊及思考相應的策略，避免在未理解長期成本的情況下使用雲端運算。很多企業未作出仔細分析前便急於應用雲端技術，導致出現大幅超出預算的問題，未能將IT能力有效地分散在不同的雲端供應商之餘，更無法發揮協同效應。我們建議企業應該詳細檢視運算用量，或審視將數據放入特定雲端的可行性，從而了解應用雲端的短期和長期成本。若能深入了解成本架構，便可適當地將工作定位到正確的長期位置，也懂得如何評估與選擇全新的雲端方案，並發掘進一步降低成本的方式。

制定「零信任」控制平台

業界對「零信任」（Zero Trust）架構的需要日益增長，但應從何處開始呢？要實踐「零信任」架構，企業必需具受權的身分管理、政策管理和風險管理框架。若未有明確定義對混合架構的多雲環境的網路控制平台，將無法為企業達成一致的識別，訂定政策與管理風險。要在多雲端環境確保資訊安全，一致及共通性致為重要，才能真正實踐「零信任」安全策略。

及早把握量子運算優勢

盡快建立量子技術能力：隨著量子運算的應用越來越成熟，若企業未懂得運用或未理解其對業務帶來的改變，則會錯過此技術浪潮。因此，企業應致力建構量子技術團隊、相關工具及工作，並開始進行測試。對於2023年而言，量子技術的模擬和測試，以及讓數據科學及人工智能團隊學習量子運算的新語言和技能至關重要。

部署量子安全加密技術╟量子運算極具顛覆性，改變不少現代資訊科技的元素。隨著量子運算的興起，各界更需要好好理解後量子密碼學（post-quantum cryptography），並為傳統電腦開發新的加密技術，防止來自量子電腦的攻擊。全球黑客積極嘗試擷取與存取加密流量，若黑客具有功能強大的量子電腦，就能解密並破解其中的數據。要降低相關風險，我們建議要先找出最高風險的時間區段。為此，企業可以先為加密資產進行編目，在清單中列出最容易暴露於公共網絡中、並可能被黑客所掌握的加密數據。掌握以上關鍵後，就要開始為它們設置量子密碼技術。在2022年，美國國家標準暨技術研究院（NIST）選出了第一批可行的後量子演算法，這些工具將在2023年開始陸續出現。企業應率先了解要在何處應用這些工具，這對應用相關技術至為關鍵。

決定多雲邊緣架構：雲端擴展

邊緣技術正在多雲環境中迅速擴展。在新一年，企業必須加快選擇將長期使用哪種邊緣架構。第一選項是將邊緣視為雲端的延伸，這是現在相當常見的選擇，每個雲端都擁有一個對應的邊緣（如：GPCP-Anthos、Azure-ARC、AWS-EKS）。當只有一個或少數幾個雲端時，這選項便更顯有效。第二個選項則是將邊緣視為可供所有雲端共享的平台，此邊緣優先架構是全新的概念，但透過如 Project Frontier 的協助，便有助構建穩定的共享邊緣平台，該平台可應用於各種軟件及技術中（ARC、Anthos、EKS、IoT應用、數據管理工具等）。

雖然多雲邊緣平台仍是新技術，但企業必須儘早決定其業務需要，無論想為每項雲端服務構建邊緣環境，還是將雲端服務作為軟件，在共同平台上提供交付服務，計劃未來的邊緣策略對長期發展都是非常關鍵。

希望這四項建議，能讓各界為雲端發展的未來做好準備。2023年的創新遠比想像中更迅速，要率先預視科技趨勢，及早制定前瞻性決策，才可駕馭劃時代的技術浪潮。