  • 18°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮：銀主盤如何賣得好價？

名人薈萃 09:00 2023/03/05

分享：

分享：

有老友說，最近收了一個豪宅銀主盤，不知道怎樣才能賣得好價錢，不少有興趣的買家，聽到是銀主盤已經「耍手擰頭」，莫說還價，連看都沒人看，都不知道如何沽出。老友可能不知道，銀主盤當然無人買，就算有人買，都會壓價壓得很厲害。如果借得多，可能會「蝕到入肉」。不過，如果說要割愛又不同，隨時可以賣得好價。

同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

獻計出售銀主盤

筆者回應說：「工欲善其事，必先利其器」。老友誤會，以為筆者建議他翻新整間屋，認為費用太高，不划算，而新買家亦未必喜歡那些裝修，可能會全部拆掉，重新裝修一次，不但勞民傷財，而且要用多很多時間，降低買家出價意欲，是行不通的。

筆者以為，如果老友不喜歡裝修單位，就要用第二個方法，亦有名堂，叫做「我不入地獄，誰入地獄！」。

坐旺人氣助賣樓

筆者建議老友，應該全家搬入去住，不用大裝修，稍為修整一下就可以，而且不時邀請一些朋友到家裏開派對，飲飲食食，說不定會有朋友問可否割愛。

要是有朋友肯做介紹人的話，地產代理或不會像其他銀主盤那樣大幅「鋤價」。如果做足功夫．半年之內一定可以賣走，並且會賣得好價錢。

老友可能不明白，一間屋最要緊的是有人氣。有人氣才會旺，那些銀主盤在未收回之前，可能已經空置了一段時間，有興趣的買家一入到去，便會感覺得到，連還價都沒有興趣。

如果老友可以一家人住進這銀主盤單位幾個月，令整間屋充滿了人氣和財氣，想要賣走就會容易得多。

節錄自第799期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

 

開啟hket App，閱讀全文
香港 銀主盤 湯文亮 地產 地產代理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
有盈退休：做個無煩惱的收租公
有盈退休：做個無煩惱的收租公
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款