湯文亮：銀主盤如何賣得好價？

有老友說，最近收了一個豪宅銀主盤，不知道怎樣才能賣得好價錢，不少有興趣的買家，聽到是銀主盤已經「耍手擰頭」，莫說還價，連看都沒人看，都不知道如何沽出。老友可能不知道，銀主盤當然無人買，就算有人買，都會壓價壓得很厲害。如果借得多，可能會「蝕到入肉」。不過，如果說要割愛又不同，隨時可以賣得好價。

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獻計出售銀主盤

筆者回應說：「工欲善其事，必先利其器」。老友誤會，以為筆者建議他翻新整間屋，認為費用太高，不划算，而新買家亦未必喜歡那些裝修，可能會全部拆掉，重新裝修一次，不但勞民傷財，而且要用多很多時間，降低買家出價意欲，是行不通的。

筆者以為，如果老友不喜歡裝修單位，就要用第二個方法，亦有名堂，叫做「我不入地獄，誰入地獄！」。

坐旺人氣助賣樓

筆者建議老友，應該全家搬入去住，不用大裝修，稍為修整一下就可以，而且不時邀請一些朋友到家裏開派對，飲飲食食，說不定會有朋友問可否割愛。

要是有朋友肯做介紹人的話，地產代理或不會像其他銀主盤那樣大幅「鋤價」。如果做足功夫．半年之內一定可以賣走，並且會賣得好價錢。

老友可能不明白，一間屋最要緊的是有人氣。有人氣才會旺，那些銀主盤在未收回之前，可能已經空置了一段時間，有興趣的買家一入到去，便會感覺得到，連還價都沒有興趣。

如果老友可以一家人住進這銀主盤單位幾個月，令整間屋充滿了人氣和財氣，想要賣走就會容易得多。

節錄自第799期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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