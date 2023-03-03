【濠賭股】永利澳門跌近3%　計劃發5億美元可換股債　稱農曆新年表現強勁

▲ 【濠賭股】永利澳門計劃發可換股債

永利澳門 （01128） 公布，計劃發行可換債券；據文件顯示，發行規模為5億美元，可擴大1億美元，票息每年4%至4.5%，債券所得款項將作一般營運用途。德意志、Moelis & Company及高盛亞洲為聯席全球協調人，美銀證券為聯席賬簿管理人，相關發行人及附屬公司鎖定期為定價起計90天。

永利澳門跌2.9%，報7.85元，創近三個月低。

永利澳門同時公布近兩月發展數據，通告顯示，永利澳門於農曆新年前後10日期間，表現尤其強勁，中場賭枱投注額恢復至2019年農曆新年水平的95%，高端中場以至核心中場均表現強勁；娛樂場貴賓轉碼數較2019年農曆新年水平高出40%；酒店入住率達96%，租戶零售額較2019年農曆新年增加34%。

集團經調整後的物業EBITDA約400萬美元（就貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比低於預期的影響作出調整至正常化）。

農曆新年後業務量仍保持強勁，未見季節性放緩，於假期後約四周期間，中場賭枱投注額為2019年同期的82%， 娛樂場貴賓轉碼數較2019年水平高20%；租戶零售額較2019年同期增加78%以上。

永利澳門預期截至2023年2月底止兩個月期間，Wynn Resorts的澳門業務的經營收益總額將介乎3.91億至3.95億美元，而去年同期為2.251億美元；Wynn Resorts的澳門業務的經調整後的物業EBITDA將介乎9,400至9,800萬美元，去年同期為450萬美元。集團預計撇除首兩個月貴賓賭枱贏額，經調整物業EBITDA減少約1,330萬美元，2022年則減少約1,350萬美元。集團估計首兩個月期間的中場賭枱贏額率從19.8%按年增至20.6%。據澳門博監局數據，儘管博彩中介人貴賓環境出現重大變動，估計截至2023年首兩個月正常化博彩毛收益市場份額約15.0%，高於2019年水平。

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記者：宋佩恩