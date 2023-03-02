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【新股IPO】螞蟻子企持股維天運通　傳2.9元下限定價

新股IPO 22:21 2023/03/02

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【新股IPO】維天運通據報以2.9元下限定價　螞蟻全資子企持股

由螞蟻集團旗下全資子企上海雲鑫持股、內地數字貨運平台維天運通 （新上市編號：02482） 據報以下限定價約2.9元定價，集資約1.25億元，發售4321.1萬股H股。維天運通周四已截止招股，招股價為2.9元至3.5元，公開發售部分集資約1513萬元，孖展超額認購近14倍，錄2.23億元，預計於下周四（9日）掛牌。

螞蟻集團除間接持有維天運通部分股權外，維天運通曾於2020年4月至2022年4月期間，將道路貨運流中產生的信息記錄到螞蟻區塊鏈上，以掌握物流企業的信譽度。據雙方的年度物流供應鏈合作協議，維天運通從螞蟻採購相關區塊鏈技術，以增強在數字貨運系統上的應用。截至最後實際可行日期，維天運通的信用體系未曾涉及由螞蟻區塊鏈公司提供的區塊鏈技術服務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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【新股IPO】維天運通2482首日招股　孖展獲足額認購　入場費3535元

記者：宋佩恩

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