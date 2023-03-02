【美心股東】DFI零售去年轉蝕逾1.1億美元　應佔美心基礎利潤3800萬美元

惠康、宜家家居、萬寧、7-11及美心等公司的母企、前稱牛奶國際控股有限公司的DFI零售集團（新：D01）去年錄得1.15億美元虧損，前年則錄得1.03億美元純利。受疫情、通脹壓力、在數碼方面加大投資等影響，去年基礎溢利2900萬美元，按年跌72%。末期息每股2美仙，按年減少69%。

集團指，大流行病去年續影響集團子公司和聯營公司的財務表現，但下半年的盈利能力大幅提高。在實施集團正在進行的轉型計劃方面的持續進展，幫助業務實現了基本業績的改善。盡管集團將會繼續監測通脹壓力和消費者情緒變化的影響，但預計集團業績將在今年改善。集團的整體業績將在很大程度上取決於其健康、美容和餐飲業務在香港的復甦，以及其聯營公司永輝在內地的業績改善。集團對其中長期增長前景仍充滿信心。

健康和美容業務去年銷售增長雙位數

集團稱，去年在香港市場的業務受到首季第五波疫情和相關封控限制的嚴重影響，顧客的行為發生重大變化，為供應鏈和商店營運帶來壓力。今年以來大流行病限制解除，香港的生活已恢復到某種形式的常態。健康和美容業務在去年實現雙位數的銷售增長和超過60%的利潤增長，原因包括香港的萬寧續獲得市場份額。

集團應佔聯營公司的相關損失為3500萬美元，因為主要聯營公司在年內續受到與疫情有關的干擾影響。美心的利潤在第一季度受到香港和內地的社交距離限制影響，導致了上半年虧損，但美心的盈利能力在下半年強勁恢復，顯示了業務的基本彈性和其多元化的泛亞投資組合。集團去年全年應佔美心的基礎利潤約為3800萬美元，較前年應佔美心的虧損2600萬美元大為扭轉。

由於永輝的業績受到大流行病的限制以及其在數碼轉型的持續投資的影響，集團在永輝的相關損失中分擔8000萬美元。

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編輯：胡學能