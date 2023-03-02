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【業績｜食品】捷榮去年少賺72%　末期息減至2.19仙　股息率跌至4.5厘

股市 21:47 2023/03/02

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【業績｜食品】捷榮去年少賺72%　末期息減至2.19仙　股息率跌至4.5厘

本地咖啡奶茶生產商捷榮  （02119） 公布全年業績，受中國內地餐飲策劃服務業務及食品業務拖累，收入按年減少9.2%至6.96億元；毛利率從39%減至33.7%；純利按年跌71.9%至2462.7萬元；派末期息2.19仙，按年少37.4%，現價股息率由6.3厘跌至4.5厘。

捷榮股價跌3.3%，收報0.88元。

以地區及業務劃分，香港收入少3.1%至約4.6億元；內地按年少20.5%至2.24億元；銷售咖啡、茶及其他相關配套產品按年少8.7%至6.6億元。

捷榮國際表示，2022年全球供應鏈運作尚未完全恢復正常，以致咖啡豆價格波動及上漲，雖已作商品對沖舒緩部分成本壓力，但無法把成本升幅直接轉嫁予客戶，對集團毛利造成負面影響。集團去年7月已實行售價調整措施，以致香港地區第四季保持銷售收益水平，並已採取嚴謹成本控制，銷售成本較2021年下降，例如對內地咖啡廠房進行升級以降低人力需求，並進一步落實自動化生產線。

集團預期隨中港兩地放寬防疫，對業務復甦充滿信心，希望能進一步擴闊對現有客戶的產品滲透、延伸產品滲透至發展滯後管道，以及開拓預製急凍食品組合，其營銷策略之一是通過應用全效市場評核系統（TMAS），向適當管道及客戶編配相應產品。集團上半年將於香港推出新款飲品設備，今年較後間引入內地，將集中業務於大灣區及上海地區，以及茶餐廳、酒店、西餐廳及飲品店等渠道以擴大客戶基礎。

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 捷榮國際控股（02119） 茶記冰室 餐飲 咖啡 食品
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