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區內租客上車做業主　荃德花園兩房山景戶405萬售

股樓投資 20:16 2023/03/02

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中原地產荃灣荃景圍分行高級分行經理黃德純表示，香港現已全面復常，加上政府調低首置印花稅，刺激剛需購買力積極入市。荃灣荃德花園A座高層F室，實用面積341平方呎，兩房間隔，享開揚山景，二月放盤，開價430萬元，只放盤約20天，減價25萬元，即獲區內租客以405萬元承接，實用呎價11,877元。

原業主於2014年2月271萬元買入單位，持貨9年沽出，帳面獲利134萬元，單位期內升值49%。黃德純續指，荃灣區上月錄約190宗二手買賣成交，連續兩個月逼近200宗，市況暢旺。

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撰文 : 蔡子俊

荃德花園 荃灣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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