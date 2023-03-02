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【有獎遊戲】賀成立90周年 恒生銀行推大抽獎遊戲 送出逾38000份豐富獎品（附詳情）

理財智慧 20:01 2023/03/02

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今年為恒生成立 90 周年， 由 1933 年 3 月 3日的小銀號開業至今，恒生已成為香港最大之本地銀行。為答謝各界多年來的支持，恒生特意呈獻 90 周年「恒變無限 Fun」大抽獎遊戲，誠邀廣大市民一同分享行慶的喜悅。

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

「恒變無限 Fun」即答即抽即獎，日日有機會贏取財神金牌，共享逾 3.8 萬份獎品由周五（3 月 3 日）至 3 月 31 日，全港市民*只需下載恒生 Olive App（「Olive」），並登記成為 Olive 會員，即可登入參加「恒變無限 Fun」問答遊戲。
 

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逢星期一至星期五，「恒變無限 Fun」每日將推出一條與恒生或香港有關的問題，答對問題的參加者可即時參加大抽獎，日日有機會贏取千足財神金牌（20 克）等超過 38,000 份豐富獎品；同時參加者更可自動參與終極大抽獎，每答對一條問題即可獲得一次終極大抽獎機會，贏取千足金財神（6 両約值港幣 13 萬元），答對次數愈多，中奬機會愈大。
 

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「恒變無限 Fun」共送出逾 38,000 份豐富獎品，總值超過港幣 100 萬元，包括：
• 千足金財神（6 両）（終極大獎 1 份）
• 千足財神金牌（20 克） （每日 1 份）
• 恒生限量版手機外殼連掛繩 （每日 33 份）
• 900 Olive 積分 （每日 900 份）
• 電子餐飲禮券 （每日 900 份）

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責任編輯：陳詠妍

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