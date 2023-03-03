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【石Sir午市閒談】投資慈善愛心公益活動 「童心同饗」慈善花膠宴

股市 12:30 2023/03/03

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香港經濟日報專欄作者石鏡泉(石Sir)今日跟大家「談心」，希望大家投資對社會有益的事，為「香港學生輔助會」籌款。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】投資慈善愛心公益活動 「童心同饗」慈善花膠宴

成立於1957年的基督教非牟利機構香港學生輔助會，以「一切為了孩子」為信念，為有家庭問題的兒童及青少年，提供院舍、兒童之家及寄養服務。香港學生輔助會於2019年獲香港賽馬會捐助，旗下東灣莫羅瑞華學校於今天（3月3日）舉行開幕典禮。為支持日後營運，香港學生輔助會將於3月21日晚上七至十時，在鰂魚涌富嘉閣舉行「童心同饗」慈善花膠宴。

花膠宴菜式名貴，石Sir捐出舊水扎花膠、得人農舍捐贈馬來西亞空運到港「忘不了」活魚、聯記號捐獻名貴食材，並由名廚李文基先生主理菜單，每位費用$8000。當晚籌得的善款，可幫助缺乏家庭照顧的兒童及青少年，提供適切治療及訓練。

每位賓客更可獲贈具升值潛力的2008年北京奧運紀念普洱茶餅乙個，當晚亦設有紅酒拍賣環節。有興趣做善事幫助兒童及青少年的投資者，可掃描圖上網上訂座方法的QRCode，或直接按下此連結。
 

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責任編輯︰霍耀堂

 

欄名 : 石Sir午市閒談

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