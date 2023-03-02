▲ 【日圓滙價】圓滙再陷弱勢、兌港元5.75算 日央官員高田創：有必要繼續大規模貨幣寬鬆政策

日圓滙價跌至技術關鍵水平，日圓兌每美元最新報136.52（每百日圓兌港元5.75），跌穿100天綫水平（136.77），6條主要趨勢綫的仍未失守的僅為200天綫，暫處137.27，反映日圓再度陷入弱勢。日本央行政策委員會審議委員高田創強調有必要「繼續目前的大規模貨幣寬鬆政策」，以實現工資和價格雙雙上漲的良性循環。

高田創表示，日本企業對工資增長可能繼續採取謹慎的立場，指出由於加息對海外經濟的不確定性，「今年春天（日本）的工資談判走勢愈來愈難以預測」。

據當地媒體報道，高田在神奈川縣商界人士所參加的金融經濟圓桌會議上發言，這是高田去年7月成為審議委員以來首次在金融經濟圓桌會議發言，他獲任命前還是經濟學家時，曾警告過大規模寬鬆政策的副作用。

日央：未有穩定的狀態實現2%價格目標

他說，盡管資源和原材料價格高企之下，企業轉移價格的活動增加，但2%的價格目標「沒有穩定的狀態可以實現」。 而今年春天的工資上漲，「象徵着從公司開始的良性循環，將成為重要的試金石」。

日央去年12月將長期利率（日本10年期國債孳息率）允許波動的上限從約0.25%，提高到約0.5%。 高田解釋，「實際利率持續下降，貨幣寬鬆的程度已加強」。 他說，「我們正處於持續的貨幣寬鬆階段，同時考慮到對市場運作的影響」。

高田在會後見記者， 對於日央去年底出於市場功能下降而擴闊長期利率允許波動的上限，高田指，市場利率的形成需要合理的時間來實現。 至於何時決定需否採取進一步行動，他回應稱：「無法具體說明。」

日央本月1日發布的2月份債市調查顯示，市場參與者用來判斷交易頻率和流暢度的指標創歷史新低。 高田承認，「在一些領域，（政策修訂的）效果還沒滲透」，又稱，希望透過擴大向金融機構提供低息資金以買政府債券措施等，看到市場運作得到改善。

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編輯：胡學能